BOTAŞ, Gazprom tarafından 'devralınma' iddialarını yalanladı BOTAŞ için, Rus petrol ve doğalgaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair sosyal medyada bir takım iddialar ortaya atıldı. İddiaların hepsi BOTAŞ tarafından asılsız olarak nitelendirilerek yalanlandı.

İHA

Sosyal medyada Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)nün, Rus petrol ve doğalgaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağı iddia edilmişti.

BOTAŞ, iddiaları yalanlayarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BOTAŞ'ın herhangi bir ülke veya şirkete satılması/devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yok"

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında, BOTAŞ’ın Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair asılsız iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddialar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.



Bahse konu haber ve içeriklerde yer aldığı haliyle, Türkiye’nin enerji sektöründeki öncü kamu kuruluşu olan BOTAŞ’ın Gazprom Şirketi dâhil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması/devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır”

"Bu iddialar maksatlı ve planlıdır"

Açıklamada ayrıca şöyle denildi:

"Dünyada benzeri görülmemiş bir enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Kuruluşumuzun almış olduğu tedbirler sayesinde doğal gaz tedarikinde ülkemiz hiçbir sorun yaşamamıştır. Yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle ülkemiz enerji arz güvenliğinin teminatı vasfıyla faaliyetlerini sürdüren, gerçekleştirdiği dev projeler ve yatırımlarla ülkemizi enerjide merkez ülke hedefine adım adım yaklaştıran BOTAŞ’ın, bu gibi mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi; maksatlı ve planlı bir eylem olarak görülmektedir"

Enerji sektöründe spekülatif ve olumsuz etki oluşturma amacı taşıyan, herhangi bir dayanağı olmayan, tamamen asılsız iddialara itibar edilmemesi belirtilen açıklamada, "Bu mesnetsiz iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.