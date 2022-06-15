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    Bozcaada'da midibüs ve otobüs geçişlerine yasak

    Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı.
    • 15.06.2022 - 20:29
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    Bozcaada'da midibüs ve otobüs geçişlerine yasak

    Çanakkale Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu, yaz sezonu boyunca midibüs ve otobüslerin adaya geişlerini yasaklayan bir karar aldı.

    Yaz sezonu boyunca yasak

    Karara göre, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattında, 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.

    Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek.

    Karar, 17 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

    DHA'nın haberine göre karar, 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

    Bozcaada da midibüs ve otobüs geçişlerine yasak #1


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