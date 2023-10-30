Bozcaada'da rüzgar türbinlerinin metrelerce yükseklikte zorlu bakımı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 10,2 megavatlık üretim kapasitesine sahip Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'ndeki 17 rüzgar türbininin bakımı, onlarca metre yükseklikte uzman personelin zorlu çabalarıyla yapılıyor.

AA & Ensonhaber

Bozcaada'da 2000 yılında kurulan, kule yüksekliği 44 metrelik 17 türbine sahip, Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait santralde, yıllık 33 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek halkın kullanımına sunuluyor. 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki tesiste üretilen fazla enerji ise deniz altından geçirilen kablolar aracılığıyla ulusal şebekeye naklediliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılmasında önemli rol üstlenen Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nde 17 rüzgar türbininden en üst seviyede faydalanmak için türbinlerin bakımlarına önem veriliyor. Özel eğitimli çalışanlar, adeta bir dağcı gibi hazırlanarak çıktıkları 44 metre yükseklikte türbinlerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.

Santral personelinin metrelerce yükseklikteki zorlu çalışmaları, Anadolu Ajansı (AA) ekibince pilotun gözünden uçuş izlenimi veren FPV drone'la görüntülendi.

"Bakımlarda arkadaşlarımız türbinlerin her türlü aksamını gözden geçiriyor"

EÜAŞ Elektrik Mühendisi Günay Aydın, rüzgar santrallerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğunu söyledi.

Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin yap-işlet-devret modeliyle 3 yıl önce EÜAŞ'a devredildiğini belirten Aydın, santralde yılda 4 kez rutin bakım yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

Elektrik bakımı, mekanik bakım, gözle bakım dediğimiz bir normal bakım ve bir de yağlama bakımı yapıyoruz. Her 3 ayda bir türbinlere çıkarak bakım gerçekleştiriyoruz. Bakımlarda arkadaşlarımız türbinlerin her türlü aksamını gözden geçiriyor. Burada çalışan arkadaşların hepsi özel eğitimden geçiyor. 'Yüksekte çalışma eğitimi' dediğimiz bir eğitim almaları lazım. O belgesi olmayan arkadaşları kesinlikle çalıştırmıyoruz. Bu arkadaşlar yüksekte çalıştıkları için özel ekipmanlarla, paraşüt kemerleriyle, kurtarma kitleri, düşüş durdurucularıyla türbinlere çıkıyor. Türbinlere çıktıkları zaman kendi emniyetlerini sağladıktan sonra hangi işi yapmaları gerekiyorsa onu yapıyorlar.

44 metre yükseklikte 2 kardeş sırt sırta çalışıyor

Santraldeki bakım çalışmalarına katılanlar arasında Mustafa ve Bahtiyar Şaban kardeşler de bulunuyor.

Kardeşiyle metrelerce yükseklikte zorlu bakım çalışması gerçekleştiren Mustafa Şaban, yaklaşık 3 yıldır santralde arıza bakım teknisyeni olarak görev yaptığını anlattı.

Şaban, bu işe başlamadan önce yükseklik korkusunun olduğunu belirterek, "Şirketimizin verdiği eğitimlerden sonra santral sahasında işe başladım ve korkumu yendim." dedi.

Rüzgar türbinlerinin bakımında en önemli koşulun hava şartları olduğunu vurgulayan Şaban,

Yani hava şartları elverdiğince bakım sürecini gerçekleştirebiliyoruz. Eksikleri tamamlaya tamamlaya bakımları yapıyoruz. Merdivenle yukarı çıkmak bizi yoruyor. Yukarıya çıktığımızda kendimizi yerdeymiş gibi hissediyoruz. Gün içinde planlı çalışarak, kendimizi fazla yormadan süreci gerçekleştiriyoruz.

diye konuştu.

Şaban, bu işi kardeşiyle beraber yaptığı için de mutlu olduğunu anlatarak, kendisinin bu işe başlamasındaki en önemli rol modelin kardeşi olduğunu söyledi.

Bahtiyar Şaban da yaklaşık 7 yıldır santralde çalıştığını dile getirerek,

44 metre yükseklikte çalışıyoruz. İşin zor kısımları var ancak sevdiğim için, benim için kolaylaşıyor. Bazen kendimi dağcı gibi hissediyorum. Gün içinde hangi arıza varsa ona göre şekil alıyoruz. Bu kadar yüksekte çalışmak hayalimde olan bir iş değildi ancak şimdi çok mutluyum. Bu işte ağabeyimle sırt sırta çalışıyoruz.

ifadelerini kullandı.