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    Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi 

    Fatih Unkapanı'nda tarihi Bozdoğan Kemeri'ne çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin D. yoğun uğraşlar sonucunda intihardan vazgeçirildi.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 14:55
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    Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi 

     

    İstanbul'da, Fatih Unkapanı'ndaki tarihi Bozdoğan Kemeri'ne gelen Yasin D. restorasyonu devam eden Bozdoğan Kemeri'nin tepesine çıktı.

    Kemerin ucunda duran Yasin D.'yi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak intihar girişiminde bulunan Yasin D.'nin yanına müzakereci polis gönderdi.

    POLİS İKNA ETTİ

    Branda açan itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hazır bulundu. Müzakereci polis ve itfaiye erlerinin yoğun uğraşları sonucu iki saatin sonunda Yasin D. intihardan vazgeçirildi.

    Bozdoğan Kemeri'nden indirilen Yasin D. olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

    MERAKLI VATANDAŞLAR ÇEKİM YAPTI

    Yaşanan intihar girişimi meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar polis ekiplerince dağıtıldı.

    İkna çalışmaları trafikte uzun kuyruklar oluşmasına da neden oldu.

    İstanbul'da Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi VİDEO

    Bozdoğan Kemeri nde intihar girişimi  #1

    Bozdoğan Kemeri nde intihar girişimi  #2

    Bozdoğan Kemeri nde intihar girişimi  #3

    Bozdoğan Kemeri nde intihar girişimi  #4

    Bozdoğan Kemeri nde intihar girişimi  #5

    Bozdoğan Kemeri nde intihar girişimi  #6

    Bozdoğan Kemeri nde intihar girişimi  #7

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