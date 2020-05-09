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    Buket Aydın istifa etti

    Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2020 - 18:58
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    Buket Aydın istifa etti

    Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, istifa ettiğini açıkladı.

    "YIPRANDIM"

    İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Aydın, “16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

    KANAL D ANA HABER'İN EKRAN YÜZÜYDÜ

    NTV’de sunduğu gece bültenleriyle ünlenen Buket Aydın, Doğan Holding’e ait medya organları Aydın Doğan’dan Demirören Ailesi’nin eline geçince, kısa süre Kanal D’nin yolunu tutmuştu.

    Kanal D Ana Haber, Yıldırım Demirören’in patron koltuğuna oturmasından sonra Buket Aydın  Kanal D Ana Haber'in ekran yüzü olmuştu.

     

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