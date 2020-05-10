Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu geldi

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan istifa eden Buket Aydın'ın yerine yeni ekran yüzünün Deniz Bayramoğlu olacağı belirtildi.

Kanal D Ana haber sunucusu Buket Aydın, dün sürpriz bir şekilde Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiği görevlerden yorulduğu ve yıprandığı gerekçesiyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Buket Aydın'ın istifasından sonra Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevine kimin getirileceği merak ediliyordu...





YERİNE BAYRAMOĞLU ATANDI

Kanaldan edinilen bilgilere göre Aydın'ın istifasının ardından Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevine Deniz Bayramoğlu'nun getirileceği öğrenildi.

Demirören Medya Grubu çalışanlarına şöyle bir mesaj gönderildi:

"Kanal D Ana Haber Bülteni Spikeri ve Kanal D Haber Başkanı Sn. Buket Aydın ile Kurumumuzun yolları bugün (09.05.2020) itibari ile ayrılmıştır. 11.05.2020 tarihi itibari ile Kanal D Ana Haber ekran yüzü olarak Sn. Deniz Bayramoğlu atanmıştır.Sn. Buket Aydın'a görev yaptığı dönem süresince kurumumuza vermiş olduğu emek ve sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletir, Sn. Deniz Bayramoğlu'na yeni görevinde başarılar dileriz."





İKİ EŞ BİRBİRİNE RAKİP OLDU

Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmakla görevlendirilen Deniz Bayramoğlu, bu atamayla Show TV Ana Haber Sunucusu olan eşi Ece Üner'e de rakip oldu.





DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya'da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümüne başladı ancak gazeteci olmak için 3 yılın sonunda eğitimini yarıda bıraktı. 2005 yılında ise aynı bölümdeki eğitimine devam etti.1997'de İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times ile ortak çıkan Liberal Bakış'ta borsa haberleri yaptı.

6 ay sonra dönemin önemli gazetelerinden biri olan Yeni Yüzyıl'da borsa muhabirliği görevini üstlendi. Sabah grubunun bu gazeteyi satmasından sonra aynı işi Sabah gazetesinde sürdürdü. 1990'lı yılların sonları ile 2000 yılı başlarında Yeni Binyıl Gazetesi'nde ekonomi editörü ve finansal haber editörü olarak çalıştı. Ayrıca Liberal Bakış ve Gündem gazetelerinde de editörlük yaptı.CNN Türk'e katıldığı ilk dönemde borsa yorumcusu olarak ekrandaydı. Daha sonra İş Yemeği isimli programı hazırlayıp sundu. 2008-2009 yıllarında Pelin Çift ve Alp Özgen'le beraber "12-14 Güncel" adlı programı sundu. Ayrıca bu kanalda Parametre ve Güne Merhaba programlarının da sunuculuğunu yaptı.

2013 yılında haber spikeri Ece Üner'le dünyaevine girdi. 2018 yılında Prof. Dr. Uğur Batı ile beraber "Üzgün İnsandan Özgür İnsana" isimli kitabı çıkardı. Deniz Bayramoğlu, CNN Türk ekranlarında Gündem Özel programıyla izleyici karşısına çıkıyordu.

