Bülent Arınç, katıldığı canlı yayında 'FETÖ'cü müsünüz' sorusuna, 'Hayır, değilim' şeklince cevap verdi.

Bület Arınç, Haber Global'de Jülide Ateş'in sunduğu 40 adlı programa konuk oldu.

Program formatına göre konuklarına 40 soru yönelten Ateş, Arınç'a 6. sorusunu "FETÖ'cü müsünüz?" şeklinde sordu.

Bülent Arınç'a canlı yayınca 'FETÖ'cü müsünüz' sorusu VİDEO

"DEĞİLİM"

Soruya net bir şekilde "Değilim. Bu bana yapılabilecek en kötü iftira olur." ifadesiyle cevap veren Arınç, sözlerine, "Bu sözün arkasından başkalarına da sormanız gerekir. Türkçe olimpyatlarının hepsine katıldım. Meclis başkanı iken ödül de koydum. Çünkü Türkçe'nin konuşulması, Türkçe'nin uluslararası bir dil haline gelmesi İstiklal marşının söylenmesi bizi çok etkiliyordu." ifadeleriyle devam etti.