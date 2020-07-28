Bulgaristan'da inek ölümleri, Türkiye'yi harekete geçirdi

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın Dimitrovgrad kentinde bulunan bir çiftlikle, Meriç Nehri'nden su içen ineklerin öldüğü iddiası üzerine, Türkiye tarafında hareket geçildi.

İddiaya göre, Bulgaristan’da Meriç Nehri’nin suyundan içen 29 inek telef oldu. Türkiye sınırına yakın bölgesi olan Dimitrovgrad şehrinde bulunan bir çiftlikle bulunan inekler, çiftlik sahibi kadının iddiasına göre, son kez Meriç Nehri’nden su içti ve ardından telef oldu.

EDİRNE VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Komşu ülkedeki iddialar ve sosyal medya paylaşımlarının ardından Edirne Valiliği koordinasyonunda DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri’nin farklı noktalarından tedbir amaçlı su numuneleri aldı. İncelemelerin kısa süre sonra basın ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.