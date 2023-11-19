Burdur'da alkolü fazla kaçırdı, hastanelik oldu Burdur’da arkadaşıyla alkol alan genç alkolü fazla kaçırınca komaya girerek hastanelik oldu.

İHA

Burdur'da saat 03.00 sıralarında Burdur Merkez Konak Mahallesi İkiz Sokakta , arkadaşlarıyla birlikte alkol alan M.A.B. kısa bir süre sonra fenalaştı.

Alkol komasına girdi, hastaneye kaldırıldı

Arkadaşları M.A.B.’nin durumunu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası alkol komasına girdiği anlaşılan M.A.B. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)