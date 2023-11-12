Burdur'da damadın tabancasından çıkan kurşun, arkadaşına isabet etti

DHA
Burdur'da bir düğünde maganda kurşunu nedeniyle kan aktı..
Kışla Mahallesi Sezer Sokak'ta meydana gelen olayda, erkek tarafı Askeriye köyünden Kışla Mahallesi'ne gelin almaya geldi.
Damat ateş etti, arkadaşı boynundan vuruldu
Gelin, baba evinden çıktığı sırada damat İ.C. tabanca ile havaya ateş ederken kaza ile gelin arabasını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi boynundan vurdu.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil İbrahim S. ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Olayın şoku ile olay yerinden uzaklaşan damat İ.C., bir süre sonra geri gelerek polis ekiplerine teslim oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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