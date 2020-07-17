Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı yükseldi

58'nci Piyade Er Eğitim Alayı'nda virüse yakalanan 33 askerin tedavisinin ardından, karantinaya alınan asker sayısı 449'a ulaştı.

Burdur 58'nci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları 221 asker tespit edildi.

Belirlenen askerler ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirilerek, karantinaya alındı.

KARANTİNADAKİ ASKER SAYISI 449 OLDU

Yapılan çalışmalar sonunda test sonuçları pozitif olan askerlerle temaslı 228 asker de Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda karantinaya alındı.

Böylelikle 2 yurtta karantinada olan toplam asker sayısı 449'a yükseldi.

KARAMANLI İLÇESİ DE KARANTİNADA

Diğer yandan 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi sonucu Karamanlı ilçesine bağlı Bademli Köyü de karantinaya alınarak, giriş-çıkışlara kapatıldı.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Bademli köyümüzde 2 vatandaşımızda Covid-19 vakasına rastlanmış ve hastalığın çoğalmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bademli köyümüz karantinaya alınmıştır. Tarımsal faaliyetler kontrollü bir şekilde devam edecektir. Köyün ana girişinde bulunan jandarma ekiplerimiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli nin kayıt kontrolü ile çiftçilerimiz arazilerine gidip, gelebilecektir. Burdur ve ilçelerimizde hızla artış gösteren bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. Bademli köyümüze geçmiş olsun."