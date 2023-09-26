Burdur'da park halindeki ticari araç alevlere teslim oldu Burdur’un Bucak ilçesinde park halindeki ticari araç bir anda yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde 00.30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 2472 Sokak üzerinde, Sanayi Sitesi içerisinde özel araç servisi işletmesi önünde park halinde olan Sedef Boztaş’a ait 07 P 3932 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü.

Çıkan yangında araçta büyük çaplı maddi hasar oluşurken olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)