Burdur'da uygulama noktasından kaçan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı Burdur'da polislerden kaçmaya çalışan sürücü 2’ si polis 4 kişiye çarptı. 4 kişinin yaralanmasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Burdur'da saat 22.30 sıralarında Bucak ilçesi Cami Mahallesinde, bekçilerin durumundan şüphelendiği Yurus Emre K. idaresindeki 34 EZT 656 plakalı otomobil bekçilerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Kaçarken 4 kişiye çarptı

Bekçilerin plakayı bildirmesi üzerine Türkerler Caddesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri aracı durdurmaya çalıştığı esnada "Dur" ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya çalışırken 2 polis memuruna ve 2 vatandaşa çarpıp bölgeden kaçtı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Aracın çarptığı polis ve vatandaşlar yaralandı. Uygulama noktasındaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polis memurları Hasan D. ve Ali Osman S. ve vatandaşlar Mustafa E. ve Mevlüt K.isimli üniversite öğrencisi ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı

4 kişiye çarparak kaçan Yunus Emre K. yapılan çalışmalar sonucunda Karaseki mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Hasan D.’nin kolunda ve ayağında kırık olduğu, Ali Osman S.’nin ise ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)