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    Burdur'da tavşanını hastaneye götüren hemşire temaslı çıktı

    Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne tedavi için tavşanını getiren hemşire C.U., HES kodu sorgusunda temaslı olduğu anlaşılınca yurda gönderilerek karantinaya alındı.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 13:22
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 13:22
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    Burdur'da tavşanını hastaneye götüren hemşire temaslı çıktı

    Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nöroloji yoğun bakımında hemşire olan 23 yaşındaki C.U., evinde beslediği tavşanını muayene için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

    Hastane girişinde bulunan güvenlik görevlisi, C.U.'ya HES kodu olmadan hastaneye girilemeyeceğini söyleyerek, kodunu sordu.

    RİSKLİ ÇIKTI

    HES kodunu güvenlik görevlisine gösteren C.U.'nun, yapılan sorguda riskli olduğu görüldü. Güvenlik görevlisi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Burdur da tavşanını hastaneye götüren hemşire temaslı çıktı #1

    KARANTİNA YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada da temaslı olduğu anlaşılan hemşire C.U.'ya karantinaya alınacağı bildirildi.

    İlk önce itiraz eden C.U. daha sonra ambulansa bindirilerek, karantina yurduna götürüldü.

    Burdur da tavşanını hastaneye götüren hemşire temaslı çıktı #2

    Burdur da tavşanını hastaneye götüren hemşire temaslı çıktı #3

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