Burdur'da tavşanını hastaneye götüren hemşire temaslı çıktı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne tedavi için tavşanını getiren hemşire C.U., HES kodu sorgusunda temaslı olduğu anlaşılınca yurda gönderilerek karantinaya alındı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nöroloji yoğun bakımında hemşire olan 23 yaşındaki C.U., evinde beslediği tavşanını muayene için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

Hastane girişinde bulunan güvenlik görevlisi, C.U.'ya HES kodu olmadan hastaneye girilemeyeceğini söyleyerek, kodunu sordu.

RİSKLİ ÇIKTI

HES kodunu güvenlik görevlisine gösteren C.U.'nun, yapılan sorguda riskli olduğu görüldü. Güvenlik görevlisi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KARANTİNA YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada da temaslı olduğu anlaşılan hemşire C.U.'ya karantinaya alınacağı bildirildi.

İlk önce itiraz eden C.U. daha sonra ambulansa bindirilerek, karantina yurduna götürüldü.





