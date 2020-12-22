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Burdur'daki pazarda, HES Kodu kuyruğunun sonu görülmedi

Burdur'daki pazarda, HES Kodu kuyruğunun sonu görülmedi

Semt pazarında devam eden HES Kodu uygulaması, pazara girmek isteyen vatandaşların uzun bir sıra oluşturmasına sebep oldu.