Burdur'daki pazarda, HES Kodu kuyruğunun sonu görülmedi
- İHA
- 22.12.2020 - 17:59
- Güncelleme : 22.12.2020 - 18:06
Burdur’da Uzay Çatı altında salı günleri kurulan semt pazarına HES Kodu ile giriliyor.
HES Kodu uygulamasından geçmeden pazara giremeyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk yine metrelerce uzadı.
Pazarda 4 ayrı kontrol noktasında vatandaşlar, HES Kodlarını okutarak pazara girmek için metrelerce uzayan sırada bekledi.
SOSYAL MESAFEYE UYULMADI
Oluşan kuyruk esnasında polis ve zabıta ekiplerinin sık sık uyarmasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gözlendi.
Burdur'daki pazarda, HES Kodu kuyruğunun sonu görülmedi VİDEO
"İŞİMİZ ÇOK ZOR"
Pazar alışverişini yapmak için sıra bekleyen bir vatandaş, “İşimiz çok zor” diyerek sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara sitem etti.
Ayrıca oluşan kuyruğa aldırış etmeden, çift yönlü olarak yolu kullanan araç sürücüleri, kuyruk sırasında bekleyen vatandaşa zor anlar yaşattı.