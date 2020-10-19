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    Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 14 zanlı hakkında yakalama kararı

    İstanbul, Ankara, Sakarya ve Tekirdağ'da da düzenlenen operasyonlarda 12 zanlı yakalandı.
    • AA
    • 19.10.2020 - 11:19
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    Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 14 zanlı hakkında yakalama kararı

    FETÖ ile mücadele kapsamında gözaltılar devam ediyor.

    Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

    14 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

    Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün mahrem yapılanmasında yer aldıklarına yönelik ifadeler bulunan, büfe ve ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca ardışık ve periyodik olarak arandıkları tespit edilen 14 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

    EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 12 ZANLI YAKALANDI

    Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Bursa, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

    Operasyonda, biri polis memuru, 11'i kapatılan askeri okul öğrencisi 12 zanlı yakalandı.

    2 ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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