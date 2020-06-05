Bursa'da 15 yıldır sigara içilmeyen köy

Kırsal mahallelerden Alacaat’ta 15 yıl önce köy halkının aldığı kararla herkes sigarayı bıraktı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı 60 haneli kırsal Alacaat Mahallesi’nin 130 sakini var.

15 yıl önce köy sakinleri tarafından alınan kararla, sigara içenlerin tamamı bıraktı. Şu an köyde yaşayan hiç kimse, sigara içmiyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİLSİN"

Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık, “Köyümüzde 120-130 kişi yaşıyor ve bunların içinde hiçbir vatandaşımız sigara içmiyor. Bu manada parmakla gösterilecek köylerden birisiyiz. Köyde en son sigarayı Muammer ağabeyimiz içiyordu. O da bundan 15 yıl önce sigarayı bıraktı ve o tarihten bu yana da köyümüzde sigara içen yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizim köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz." dedi.

15 YIL ÖNCE KARAR ALINDI

Mahallede en son sigarayı bırakan Muammer Sakin de, “Ben 35 sene sigara içtim. Bundan 15 sene önce köyümüzde bir karar aldık. Herkes sigarayı bıraktı. 15 senedir bu köyde sigara içen bir vatandaşımız bile yok. Ben normalde sigarayı bırakmayı hiç düşünmezdim ama köy karar alınca bırakmak mecburiyetinde kaldık ama şimdi Allah razı olsun diyorum. Bizler için de çok iyi oldu.” diye konuştu.