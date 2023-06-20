Bursa'da 4 yaşındaki çocuk şeker zannettiği toz deterjanı yedi

DHA
4 yaşındaki toz deterjanı şeker zannetti..
Bursa'da yaşanılan olay, saat 15.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ceylan Sokakta meydana geldi.
Mutfakta bulduğu toz deterjanı yedi
Çınar Y., evde oynarken mutfakta bulduğu toz deterjanı şeker zannederek yedi. O sırada mutfağa giren 30 yaşındaki anne Yeliz Y., oğlunun deterjan yediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.
Tedavi altına alındı
Ağzında yaralar oluşan çocuk, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.