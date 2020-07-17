İnegöl ilçesinde lavaş ekmek arasına sarılmış 500 gr satışa hazır plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, uyuştucu madde getirildiği bilgisi aldı.

İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler söz konusu ticari aracı takibe başladı.

İnegöl girişinde durdurulan araçta bulunan sürücü A.Y. ,yolcu olan A.Z. ve H.S. isimli Suriyeli şahısların üstünde ve araçta arama yapıldı.





LAVAŞ ARASI ESRAR YAKALANDI

Yapılan aramada araç içinde lavaş ekmeğe sarılı satışa hazır 500 gr plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili taksi sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şahsın sorgulamaları ise sürüyor.

Bursa'da 500 gram esrar lavaşın arasında çıktı VİDEO









