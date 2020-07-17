Dolar
6.8577
0.0218%
Euro
7.8152
0.0691%
Altın
1798.76
0.079%
Borsa
118807.53
0.9057%
G. Altın
396.644
0.0797%
Bitcoin
62638.06
-0.3094%
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Bursa'da 500 gram esrar lavaşın arasında çıktı

    İnegöl ilçesinde lavaş ekmek arasına sarılmış 500 gr satışa hazır plaka esrar maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 17.07.2020 - 02:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da 500 gram esrar lavaşın arasında çıktı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, uyuştucu madde getirildiği bilgisi aldı. 
    İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler söz konusu ticari aracı takibe başladı.

    İnegöl girişinde durdurulan araçta bulunan sürücü A.Y. ,yolcu olan A.Z. ve H.S. isimli Suriyeli şahısların üstünde ve araçta arama yapıldı.

    Bursa'da 500 gram esrar lavaşın arasında çıktı #1

    LAVAŞ ARASI ESRAR YAKALANDI

    Yapılan aramada araç içinde lavaş ekmeğe sarılı satışa hazır 500 gr plaka esrar maddesi ele geçirildi.

    Olayla ilgili taksi sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şahsın sorgulamaları ise sürüyor.

    Bursa'da 500 gram esrar lavaşın arasında çıktı VİDEO


    Bursa'da 500 gram esrar lavaşın arasında çıktı #2

    Görüş Bildir