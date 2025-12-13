Bursa'da 8 kaçak göçmen yakalandı

- Bursa İnegöl'de Jandarma ekipleri, kırsal Cerrah Mahallesi'nde 8 kaçak göçmen yakaladı.
- Göçmenler sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
- Türkiye'ye çalışmak için geldikleri belirtilen göçmenler sınır dışı edilecek.
Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Söz konusu adrese giden ekipler, ülkeye kaçak yollarla giren 8 şahsı yakaladı.
Çalışmak için Türkiye'ye geldikleri öğrenilen 8 şahıs İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.