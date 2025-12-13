Abone ol: Google News

Bursa'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 kaçak göçmen yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 07:45
  • Bursa İnegöl'de Jandarma ekipleri, kırsal Cerrah Mahallesi'nde 8 kaçak göçmen yakaladı.
  • Göçmenler sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
  • Türkiye'ye çalışmak için geldikleri belirtilen göçmenler sınır dışı edilecek.

Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartmanda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Söz konusu adrese giden ekipler, ülkeye kaçak yollarla giren 8 şahsı yakaladı.

Çalışmak için Türkiye'ye geldikleri öğrenilen 8 şahıs İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

