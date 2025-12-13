Kar geliyor! Bugün 2 il beyaza bürünebilir

- Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı iki ilde etkili olabilir.
- Uzmanlar, bugün Ardahan ve Hakkari'de kar beklendiğini açıkladı.
- Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte kar yağışı yeniden gündeme geldi.
Uzmanların yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün iki ilde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yağışların kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla kar yağışı beklenen illeri duyurdu.
Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“13 Aralık Cumartesi, 81 şehirden sadece 2 şehrimizde kar bekleniyor.
-Ardahan
-Hakkari”