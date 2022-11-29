Bursa'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 50 metre sürüklenerek ağaca çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Umut Ş. (20) yönetimindeki 16 AFE 896 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Araç ikiye ayrıldı

50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Mehmet K. (18) araçta sıkışarak yaralandı.





Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.