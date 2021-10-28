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    Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü

    Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kendi kazdığı kuyuya düşen kepçe, vinç yardımıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 20:55
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 21:31
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    Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü

    Bursa’nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde alt yapı çalışmaları sırasında bir kepçe, kendi kazdığı derin çukura düştü.

    KAZDIĞI ÇUKURA DÜŞEN KEPÇE İÇİN VİNÇ ÇAĞRILDI

    Kepçe operatörü işçilerin yardımıyla çukurdan çıkarken, hareket kabiliyeti kalmayan kepçe için vinç çağrıldı. Sokağa gelen vinç, kepçeyi düştüğü çukurdan kurtardı.

    Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

    Bursa'da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü VİDEO

    Bursa da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü #1

    Bursa da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü #2

    Bursa da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü #3

    Bursa da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü #4

    Bursa da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü #5

    Bursa da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü #6

    Bursa da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü #7

    Bursa da alt yapı çalışması sırasında kepçe kendi kazdığı kuyuya düştü #8

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