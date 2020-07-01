Bursa'da arızalı lambanın içinden kuş yuvası çıktı

Bir sokak lambasının yanmadığı ihbarını alan ekipler, lambayı tamir etmeye gidince kuş yuvasıyla karşılaştı.

Bursa'nın Yıdırım ilçesinde sokakların elektirklerinden sorumlu ekipler, bir sokağın ışığının yanmadığı ihbarını aldı.

Vatandaşın mağduriyetini gidermek üzere bölgeye giden ekipler, aydınlatma direğine çıkınca gördükleri manza karşısında şaşkına döndüler.

YUVAYI BOZMADAN TAMİR ETTİLER

Sokak lambasının içerisinde kuş yuvasıyla karşılaşan ve 5 kuş yumurtasına zarar vermek istemeyen ekipler, hassasiyetle yaklaşarak yuvayı bozmadan yeni bir ışık taktı.

HASSASİYETLERİ MUTLULUK VERDİ

Sokak lambasına yeni lamba takıldığı için ekiplere teşekkür eden mahalle sakinlerinden Ömer Günay, "Sokak lambası yanmadığı için ekipleri arayarak ihbarda bulunduk. İhbar üzerine gelen ekipler, lambanın içerisine bir kuşun yuva yaptığını ve yuvanın içerisinde yumurtalar bulunduğunu söyledi. Aydınlatma direğine yeni bir lamba takılacağını bildirip gittiler. Ben şaşırdım, arkadaşlar ekip arabasıyla ayrıldıktan kısa süre sonra tekrar geri gelerek direğe yeni bir lamba taktılar. Böylece kuş yuvasının bozulmamasına mani oldular. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Güzel bir hizmet verdiler, yumurtaları görerek yuvayı bozmadan yeni bir lamba takmaları bütün vatandaşları mutlu etti." ifadelerini kullandı.























