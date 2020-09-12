Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Bursa'da Sami Y.'nin evlerinin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı oğlu Nuri Y., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da, Sami Y.'nin (54) isimli baba ve oğlu Nuri Y. (30) arasında, evlerinin bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışma esnasında babasının pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı Nuri Y., ağır yaralandı.

Yaralı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

KAVGANIN NEDENİ SALÇA KAZANI

Öte yandan polis tarafından başlatılan çalışmayla cinayetin nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre, Nuri Y. sabah saatlerinde husumetl olduğu babası Sami Y.’nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı aldı.

Sami Y.'nin tepki göstermesi üzerine baba-oğul arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya, torunuyla aynı adı taşıyan dede Nuri Y. (75) de dahil oldu.

Yine iddiaya göre, dede ve torun, Sami Y.’yi darbetmeye başladı.

Sami Y. de pompalı tüfeğini alıp Nuri Y.’ye ateşledi. Ardından tüfeği babası Nuri Y.’ye doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.

Sami Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

















