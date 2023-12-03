Bursa'da balkonun çökmesi sonucu 7. kattan düşen adam hayatını kaybetti Bursa’da 7 katlı binanın balkonu çöktü. Balkona hava almak için çıkan adam, balkonun çökmesi sonucu 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

İHA

Bursa'da saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde, 7 katlı binanın 7. katında oturan Muzaffer Gümüş (31), hava almak için balkona çıktı.

Balkon çöktü: 7. kattan düştü

Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda 7. kattan aşağı düştü. Kanlar içerisinde kalan Muzaffer Gümüş’ü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, ağır yaralanan Muzaffer Gümüş’e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerince bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muzaffer Gümüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)