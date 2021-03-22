Bursa'da bankaya maskesiz alınmayan anne-kız olay çıkardı

Bursa'da bankadaki güvenlik görevlisinin uyarısına rağmen maske takmamak için ısrar eden kadın ile kızı emniyete götürüldü.

Bursa'nın Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine maskesiz girmek isteyen Nurdan B. ile annesi Gülcan B. maskelerini takmayınca, bankada görevli güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, anne ve kızını maske takmaları hususunda ikaz etti.

Aksi takdirde cezaî işlem uygulanacağını ifade eden ekiplere, Nurdan B. ile annesi Gülcan B. direnmeye devam etti.

Ekipler, bu sefer anne kızı idarî işlem yapmak için emniyete götürmek istedi, fakat Nurdan B. ile annesi Gülcan B. polis otosuna binmeyi reddetti.

"KADININ KADINI TUTMASI LAZIM"

Ekipler Nurdan B.’yi araca binmesi için ikna etmeye çalışırken, polise, "Sizinle işim yok, bırakın bizi gidelim. Biz buraya nereden geldik? Maske cezası yazacaksanız yazın, sonra bırakın gidelim." diyen Nurdan B., daha sonra kadın polis memuruna, "Kadının kadını tutması lazım, beni bırak. Kadın kadını tutarsa erkekler geride durur." diyerek kendisine destek olmasını istedi.

Polis memurlarının sabrını takdir eden vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Maske takmayan kadın polise direndi VİDEO

POLİSLERİ 40 DAKİKA UĞRAŞTIRDI

Polis memurlarının yaklaşık 40 dakika süren ikna çabasının sonunda Nurdan B. ile annesi Gülcan B. polis otosuna binmeye ikna edildi. Anne-kız, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.