Bursa'da bir kişi festivalde yediği 14 metrelik kol böreğiyle 10 bin lira kazandı Bursa'da ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali'nden renkli anlar yaşandı.. 14 metre kol böreği yiyerek şampiyon olan Ali Kılıç, kazandığı 10 bin lira para ödülünün yarısını depremzedelere bağışladı.

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 'Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla bu yıl ikincisini düzenlendiği 2. Bursa Gastronomi Festivali renkli yarışmalara da sahne oluyor.

Baklava, tahinli pide yeme yarışmalarının ardından İkizler Börek de 9’uncu defa yaptığı kol böreği yarışmasına 52 kişi katıldı.

Ödülünün yarısını depremzedelere bağışladı

6 dakika içinde 14 metre peynirli kol böreğini yiyen üniversite öğrencisi Ali Kılıç, 10 bin lira para ödülü kazandı. Kılıç, ödülünün yarısını depremzede ailelere bağışladı.

Yarışmada 11 metre börek yiyen Mustafa Kılıç ikinci olurken, 10,5 metre börek yiyen Ramazan Çelik de üçüncü oldu. İkinci ve üçüncü olanlar da bir çuval un kazanırken, tüm katılımcılara da teselli ödülleri takdim edildi.

"Börek ve ortam çok güzeldi"

Birinci olan Ali Kılıç, ilk yarışma deneyimi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

Dün de baklava yarışmasına katılmıştım. Orada dördüncü oldum. Buradan Hasan ustaya çok teşekkür ediyorum. Börek ve ortam çok güzeldi. Sonlara doğru börek iyice şişirdi. Gelecek senelerde rekor kıracağız. Kazandığım ödülünün yarısını da depremzede ailelere bağışlayacağım.

Geçen yıl aynı yarışmada 16 metre kol böreği yenmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)