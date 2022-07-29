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    • Bursa'da çocuklarını zorla dilendiren kişilerin minibüsü ve evi olduğu ortaya çıktı

    Bursa'da çocuklarını zorla dilendiren kişilerin minibüsü ve evi olduğu ortaya çıktı

    Bursa'da çocuklarını zorla dilendiren yabancı uyruklu M.M. ile akrabası M.A.M.'ye 277'şer TL ceza uygulandı. Yapılan araştırmada M.M.'nin minibüsü ve Eskişehir'de evi olduğu belirlendi.
    • 29.07.2022 - 19:39
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    Bursa'da çocuklarını zorla dilendiren kişilerin minibüsü ve evi olduğu ortaya çıktı

    Bursa'nın Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi Yalova Yolu üzerinde çocukların zorla dilendirildiği ihbarı üzerine hareket eden Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocuklarına zorla dilencilik yaptırdığı öne sürülen yabancı uyruklu M.M. ile akrabası olan M.A.M.'yi, direnmelerine rağmen zabıta müdürlüğüne götürdü.

    Minibüsü ve evi olduğu tespit edildi

    Yapılan aramada M.M.'nin üzerinden, çocukların dilenerek topladığı tahmin edilen 570 TL para ile minibüs anahtarı çıktı.

    DHA'nın haberine göre, bu minibüs ile çocukları dilenecekleri mahallere getirip- götürdüğü öne sürülen M.M.'nin, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde de bir evinin bulunduğu ortaya çıktı.

    Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada herhangi bir suç kaydı bulunmayan M.M. ile M.A.M.’ye Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan 277'şer TL para cezası uygulandı.

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