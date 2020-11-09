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    Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada

    Bursa’da temizlik işçilerinin çöp kamyonundaki dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 12:24
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 12:53
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    Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada

    Osmangazi Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileri, akşam saatlerinde çöp toplamak için 16 NJV 06 plakalı çöp kamyonunun arkasında yola çıktı.

    DANSLARI BEĞENİ TOPLADI

    2 işçi duydukları müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Ellerindeki bezleri sallayan temizlik işçileri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

    Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada VİDEO


    Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada #1

    Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada #2

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