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    Bursa’da çöpler yollarda yürüdü

    15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık yaratmak için yapılan etkinlikte çöp adam kostümüyle sokağa inen tiyatrocu, onu görenleri büyük şaşkınlığa uğrattı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 13:44
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    Bursa’da çöpler yollarda yürüdü

    Bursa’da İnegöl ilçesinde farkındalık yaratmak için ilginç bir yola başvuruldu.

    15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde İnegöl Şehir Tiyatrosu yönetmeni Volkan Derman, yerlere atılmış çöplerden özel olarak hazırlanan ‘çöp adam’ kostümü giydi ve sokağa indi.

    “BENDEN KORKMAYIN, BEN YERE ATTIĞINIZ ÇÖPLERİM”

    Vatandaşların arasında gezerek yere atılan çöplerin aslında ne kadar kötü sonuçlar doğurduğunu gözler önüne seren çöp adam, kendisine iğrenerek bakanlara da, “Benden korkmayın, ben sizin yere attığınız çöplerim.” diyerek sosyal mesaj verdi.

    Bursa'da çöp adam sokaklara indi VİDEO

    GİZLİ KAMERAYLA KAYIT ALTINA ALINDI

    Çöp adam, gün boyu İnegöl’ün cadde ve sokaklarında gezerek temizliğin önemine vurgu yaptı.

    Bazı vatandaşlar bu durumdan çok etkilenip özeleştiride bulunurken, çöp adamın sokaklardaki macerası gizli bir kamerayla kayıt altına alındı.

    SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

    Bu görüntülerden hazırlanan 2 dakikalık klip, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

    Video, paylaşılmasının ardından kısa sürede ciddi bir ilgiyle karşılaştı.

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