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    Bursa'da dansözlü eğlence sonrası görevden alınan müdüre destek

    Okul aile birliği tarafından düzenlendiği belirlenen dansözlü eğlence sonra okul müdürü görevden alınmıştı. Karne gününde okul önünde toplanan veliler, müdürün tekrar göreve dönmesini istedi.
    • 17.06.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 18:02
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    Bursa'da dansözlü eğlence sonrası görevden alınan müdüre destek

    Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Çalı İlköğretim Okulu’nun okul aile birliği tarafından gelir elde etmek için yapılan kadınlara özel matinede dansöz oynatıldı.

    2 hafta önce yapılan etkinlikten görüntüler, “imam hatip okulunda dansözlü eğlence” şeklinde sosyal medyaya düşünce tepki topladı.

    Müdür görevden uzaklaştırıldı

    Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililer okul aile birliğini görevden aldı.

    Bu arada okul müdürü de görevden uzaklaştırıldı.

    Bursa'da 'dansözlü' etkinlik VİDEO

    “İzin alınmadan sosyal etkinlik düzenleyemeyecek”

    Bursa'daki bir ziyaretinde konuyla ilgili görüşleri sorulan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirterek “Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre okullarımızın aile birlikleri okul yönetiminden izin almadan sosyal etkinlik düzenleyemeyecek. Sosyal faaliyetler okul idaresinin izin ve denetiminde olacak. Ülkemizin milli ve maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz.” dedi.

    Bursa da dansözlü eğlence sonrası görevden alınan müdüre destek #1

    Çok amaçlı salonda yapıldı

    Ancak dansözlü eğlencenin imam hatip okulunda değil, mahalledeki 3 okulun ortak kullandığı çok amaçlı salonda sadece kadınlara özel matine şeklinde düzenlendiği ortaya çıktı.

    Veliler müdür için toplandı

    Bugün ise o okulda, müdürün geri dönmesi için veliler toplandı.

    Destek amaçlı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Geçtiğimiz günlerde Çalı İlköğretim Okulu’muzda yaşanan, eğitim camiası ve mahallemiz sakinleri için üzücü görüntülerin bazı platformlardan yayımlanması sonucunda değerli Okul Müdürümüz Coşkun Şahiner, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma esnasında geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Hepimiz biliyoruz Coşkun Hocamız çok değerli bir okul yöneticisidir. Bunu okuldaki girişimlerinden, veli, öğrenci ve diğer tüm paydaşlar ile eğitim için canla başla çalışmalarından çok iyi biliyoruz.

    Bursa da dansözlü eğlence sonrası görevden alınan müdüre destek #2

    “Müdürümüzün yanındayız”

    Biz de Çalı halkı ve veliler olarak kendisini bu süreçte tüm sesimizle desteklemeliyiz. Bu görüntülerin oluşmasında bizzat bir eksikliği ve suçu olmadığı açıktır. Kısa sürmesi beklenen fakat 2 haftadır devam eden soruşturma sürecinde kendisinin çok yıprandığını da biliyoruz. Eğitim camiası ve Çalı halkı açısından çok değerli olan Sayın Coşkun Şahiner müdürümüzün yanındayız.”

    Bursa da dansözlü eğlence sonrası görevden alınan müdüre destek #3


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