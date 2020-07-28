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    Bursa'da DEAŞ şüphelisi kadın gözaltına alındı

    Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kadın, şehirler arası otobüs ile yolculuk yaparken yakalandı.
    • AA
    • 28.07.2020 - 11:21
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 11:21
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    Bursa'da DEAŞ şüphelisi kadın gözaltına alındı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, terörle mücadele kapsamında operasyon geçrekleştirdi.

    Ekiplerin istihbari çalışmaları sonucu, DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 29 yaşındaki M.E.Ö'nün bulunduğu şehirler arası yolcu otobüsü durduruldu.

    Bursa'da DEAŞ şüphelisi kadın gözaltına alındı ViDEO

    ADANA'YA GİDİYORDU

    İnegöl Otobüs Terminali'nde durdurulan otobüste, Adana'ya gitmeye çalıştığı öğrenilen M.E.Ö. yakalandı.

    Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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