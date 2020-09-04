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Bursa'da düğün salonuna, polis korona baskını yaptı

Bursa'da düğün salonuna, polis korona baskını yaptı

Nilüfer ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğün salonuna yapılan baskında iş yerine 75 bin 600 lira ceza kesildi.