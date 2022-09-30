Bursa'da elektrikli bisiklet süren kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Bursa İnegöl'de elektrikli bisikletiyle giderken yanına yaklaşan motosikletteki kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 51 yaşındaki Ahmet Cin, ağır yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelen olayda, elektrikli bisikletiyle giden Ahmet Cin'e, henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki 2 kişiden biri tabancayla ateş etti.

Vücuduna 3 mermi isabet eden Cin bisikletten düşerken, şüpheliler ise bölgeden hızla uzaklaştı. Ahmet Cin’e ilk müdahaleyi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarmalar yaptı.

Durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre ekipler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Daha önce de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Öte yandan Ahmet Cin, 2019 yılında işlettiği araç kiralama şirketinde silahlı saldırıya uğramış, kendisi yaralanmış, oğlu Alper Cin (24) ise hayatını kaybetmişti.

























