Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda saat 23.00 sıralarında, Orhangazi kavşağı yakınlarında, Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan 34 TC3120 plakalı bir otomobil, Orhangazi kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yolda savrulan otomobile aynı yönde gitmekte olan ve Mega Star Tarkan Tevetoğlu’nun da akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu (44) idaresindeki 34 EGY 179 plakalı otomobil çarptı.

Ortalık savaş alanına döndü

Kazada Tarkan’ın akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu’nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ve diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek (48) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan, durumu ağır olan ve kazaya neden olduğu belirlenen 34 TC 3120 plakalı otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





Şarkıcı Tarkan'ın akrabası da yaralılar arasında

Ölen Kahraman Kepenek’in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan ve Tarkan Tevetoğlu’nun akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Otomobilde bulunan ve etrafa da saçılmış olan alkol kutuları da gözlerden kaçmadı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



