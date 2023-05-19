Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonunun alt geçidine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İHA

Bursa'da saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi mevkiinde, kent merkezi istikametinde seyir halinde olan Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki ve Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar(38), Onur Kapıkıran’ın (40) yolcu konumunda bulunduğu 16 TR 935 plakalı otomobil süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp Fatih Sultan Mehmet metro istasyonu alt geçidine çarptı.

Metro istasyonunun alt geçidine çarpan araçta 3 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayılıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Necip Sinan, yolcu konumundaki Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Acar hayatını kaybetti.

1 kişi ağır yaralı

Onur Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.