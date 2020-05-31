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    Bursa'da hamamın kazan bölümünde çıkan yangın korkuttu

    Karacabey ilçe hamamının kazan bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
    • DHA
    • 31.05.2020 - 04:25
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    Bursa'da hamamın kazan bölümünde çıkan yangın korkuttu

     

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Belediye Hamamı’nda koronavirüs sürecinde izlenen normalleşme sürecine uygun olarak 1 Haziran’da açılacak olan Belediye Hamamı’nda dezenfekte çalışması yapıldı.

    Temizliği ve dezenfekte çalışmasının ardından işletmeci Mehmet Gönültaş’ın yaktığı kazanın bir anda alev almasının ardından hamamda yangın çıktı.

    Olayın ardından yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan Gönültaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Hamamın kazan bölümünde çıkan yangın korkuttu -2

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu handa çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

    Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hamamda hasar oluştu.

    Hamamın kazan bölümünde çıkan yangın korkuttu -1

    Hamamın kazan bölümünde çıkan yangın korkuttu -3

    Hamamın kazan bölümünde çıkan yangın korkuttu -4

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