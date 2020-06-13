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Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanılan silaha el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde içlerinde bulunduğu otomobillerinden havaya pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

16 Z 7100 plakalı araçtan ateş açıldığına dair gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu aracı takibe aldı.

Sokak aralarına giren aracı durdurmak için kontrol noktaları oluşturuldu.

GÖZALTI KARARI

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Suyolu Caddesi'nde polis tarafından durdurulan otomobildeki sürücü Ali B. (35) ve yanındaki Yaşar Y. (33) gözaltına alındı.

Bursa'da havaya ateş açan magandaların yakalanma anı - VİDEO



TÜFEK ARAÇTAN ÇIKTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla yakalanma anı çekilen 2 kişinin havaya ateş açtıkları pompalı tüfek de araçtan çıktı.

Otomobil polis tarafından otoparka çekilirken, şüpheliler de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.