Bursa'da heyelan nedeniyle yol çöktü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Hayriye Mahallesi yolu, heyelan sonucu kapandı.
- DHA
- 30.03.2021 - 15:52
- Güncelleme : 30.03.2021 - 16:24
Bursa'nn İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, kırsal Hayriye Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle çöken yolda mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı.
ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI
Harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekipleri, yol onarım çalışmalarına başladı.
Zemin iyileştirme yapılan yol, tekrar kayma yaşanmaması için kayalarla kuvvetlendirildi.