Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı Bursa'da Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 işçi yaralandı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 19.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, fabrika işçilerini taşıyan Yaşar S. (53) yönetimindeki 16 S 6074 plakalı minibüs, önünde seyreden Dinçer U. (50) yönetimindeki 16 S 8030 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada 16 S 8030 plakalı minibüsteki işçiler Rumeysa T. (26), Faruk E. (23), Yunus T. (22), Emine K. (29), Ayşe A. (50), Naime K. (45) ve Nurgül İ. (49) yaralandı.

aralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)