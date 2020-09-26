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    Bursa'da iş yerinin önünde bulduğu para dolu çantayı polise verdi

    Bursa'da esnaf Fatma Kaydı, iş yerinin önünde bulduğu, içinde yaklaşık 2 bin lira olan kadın çantasını polise teslim etti. Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 12:53
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 12:53
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    Bursa'da iş yerinin önünde bulduğu para dolu çantayı polise verdi

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi İsmail Efendi Caddesi’nde bijuteri dükkanı olan 35 yaşındaki Fatma Kaydı, iş yerinin önünde siyah bir çanta olduğunu fark etti.

    POLİSE TESLİM ETTİ

    Kaydı, çantayı uzun süre kimse almayınca çantanın içine baktı. Çantada yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören Kaydı, polis ekiplerine haber verdi. Çantayı teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.

    "İNŞALLAH SAHİBİNİ BULURLAR"

    Fatma Kaydı, çantayı iş yerinin önünde bulduğunu söyleyerek, ''Çantaya uzaktan baktığımda içinde paraların olduğunu gördüm. Hiç dokunmadan polise haber verdi. İnşallah sahibini bulurlar.'' dedi.

    Bursa da iş yerinin önünde bulduğu para dolu çantayı polise verdi #1

    Bursa da iş yerinin önünde bulduğu para dolu çantayı polise verdi #2

    Bursa da iş yerinin önünde bulduğu para dolu çantayı polise verdi #3

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