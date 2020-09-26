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Bursa'da iş yerinin önünde bulduğu para dolu çantayı polise verdi

Bursa'da iş yerinin önünde bulduğu para dolu çantayı polise verdi

Bursa'da esnaf Fatma Kaydı, iş yerinin önünde bulduğu, içinde yaklaşık 2 bin lira olan kadın çantasını polise teslim etti. Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.