Bursa'da rampayı çıktığı sırada freni boşalarak kontrolden çıkan karpuz yüklü kamyon devrildi.Çocukların oynadığı sokakta facianın eşiğinden dönülürken, kamyondaki karpuzlar caddeye dağıldı.

Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği ile henüz öğrenilemeyen ve aşırı yüklü olduğu iddia edilen karpuz yüklü kamyon Sarnıç Sokak’ta freni boşalınca kontrolden çıkarak savrulmaya başladı.

KARPUZLAR YOLA SAVRULDU

Sokak üzerinde bulunan mahallelinin üzerine kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kamyon, sürücüsünün manevra yapmasıyla devrilirken, kapakları açılan dorsedeki karpuzlar yola savruldu.

Bursa'da karpuz yüklü kamyon devrildi VİDEO

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YARALANAN OLMADI

Çocukların oynadığı sokakta şans eseri yaralanan olmadı. Sürücünün yara almadığı kazada, karpuzların dökülmesi sonucu sokak araç trafiğine kapandı.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza sonrası karpuz tarlasına dönen sokakta ise Bursa Büyükşehir Belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Bazı vatandaşlar ise karayoluna dökülen ve parçalanmamış karpuzları topladı.





















