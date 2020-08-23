Bursa'da kaza: 4 ölü 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Saat 21. 00 sıralarında Bursa Ankara karayolu Rüşdiye Mahallesi Mezitler Bölgesi yakınlarında, Eskişehir yönünden Bursa yönüne gelen bir araç,

sürücüsünün dikkatsizliği sonucu karşı yöne geçerek başka araçlara çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla İnegöl ve Bursa’daki hastanelere sevk edilirken, jandarma ve bölge trafik ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.