Bursa'da kaza: 4 ölü 6 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
- İHA
- 23.08.2020 - 23:12
Saat 21. 00 sıralarında Bursa Ankara karayolu Rüşdiye Mahallesi Mezitler Bölgesi yakınlarında, Eskişehir yönünden Bursa yönüne gelen bir araç,
sürücüsünün dikkatsizliği sonucu karşı yöne geçerek başka araçlara çarptı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla İnegöl ve Bursa’daki hastanelere sevk edilirken, jandarma ve bölge trafik ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.