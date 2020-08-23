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    Bursa'da kaza: 4 ölü 6 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 23:12
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    Bursa'da kaza: 4 ölü 6 yaralı

    Saat 21. 00 sıralarında Bursa Ankara karayolu Rüşdiye Mahallesi Mezitler Bölgesi yakınlarında, Eskişehir yönünden Bursa yönüne gelen bir araç,
    sürücüsünün dikkatsizliği sonucu karşı yöne geçerek başka araçlara çarptı.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla İnegöl ve Bursa’daki hastanelere sevk edilirken, jandarma ve bölge trafik ekiplerinin çalışması sürüyor.

    Kaza sebebiyle Bursa Ankara karayolu trafiğe kapandı.

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