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    Bursa'da kaza sonrası terk edilen kamyonet dik olarak bulundu

    Bursa'da kaza sonrası arazide terk edilmiş bulunan kamyonetin sahibini polis belirledi. Yuvarlandığı arazide yola doğru dik duran araç, çekiciyle kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.12.2020 - 11:39
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    Bursa'da kaza sonrası terk edilen kamyonet dik olarak bulundu

    Bursa İznik çevre yolundan sabah saatlerinde geçenler, kaza sonucu yuvarlandığı, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide yola doğru dik duran kamyoneti gördü.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, aracın gece kontrolden çıkıp, araziye yuvarlandığını belirledi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kaza sonrası terk edilen araç, çekiciyle kaldırıldı. Aracın S.T.’ye ait olduğunu belirleyen ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


    Bursa kaza

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