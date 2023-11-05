Bursa'da Kırmızı ışıkta geçen otomobil ticari taksiye çarptı: 6 yaralı Bursa’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, ticari taksiye çarptı. Kazada toplamda 6 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'da Osmangazi İlçesi Gökdere Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde, kırmızı ışıkta geçen otomobil, 16 T 0670 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle iki araçta savrulurken, takside bulunan yabancı uyruklu 4 yolcu ve diğer araçta bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)