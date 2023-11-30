Bursa'da kış uykusuna yatamayan ayıları sinirlendirdiler! Saldırıdan son anda kurtuldular Uludağ’a çıkan vatandaşlar gördükleri ayı ailesini izlemek için araçlarıyla durdu. Ayılara seslenen şahıslar ayının bir anda saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

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İHA

Kış uykusuna yatamayan ayılar sıkça gündem oluyor.

Bu durumun öfkelendirdiği ayılar, saldırıya geçiyor.

Bunun bir örneği de Bursa'da yaşandı.

Yemek arayan ayıları izlemek istediler

Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar Uludağ’a koştu.

Sarıalan’da yemek arayan ayıları gören bazı kişiler ise araçlarıyla durup ayıları izlemek istedi.

Saldırıya geçti

Araçtan ayılara bir süre seslenen kişiler, anne ayıyı tedirgin edince, ayının kendilerine saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

O anlar kamerada

Garip sesler çıkaran vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)