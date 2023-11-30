İHA
Kış uykusuna yatamayan ayılar sıkça gündem oluyor.
Bu durumun öfkelendirdiği ayılar, saldırıya geçiyor.
Bunun bir örneği de Bursa'da yaşandı.
Yemek arayan ayıları izlemek istediler
Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar Uludağ’a koştu.
Sarıalan’da yemek arayan ayıları gören bazı kişiler ise araçlarıyla durup ayıları izlemek istedi.
Saldırıya geçti
Araçtan ayılara bir süre seslenen kişiler, anne ayıyı tedirgin edince, ayının kendilerine saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı.
O anlar kamerada
Garip sesler çıkaran vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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