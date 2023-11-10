Bursa'da korkunç kaza: Yaralı kadın sağlık ekiplerine saldırdı Aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkan otomobil, önce ağaca ardından metro duvarına çarpıp takla attı. Yaralılardan biri, kendisini tedavi etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp kayıplara karıştı.

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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, gece saat 02.30 sıralarında korkunç bir kaza yaşandı.

Kent merkezinden Mudanya yönüne doğru seyreden Eyüp Cıtalcı yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

Araç, önce yol kenarındaki ağaca ardından metronun duvarına çarptı.

Takla atarak sürüklendi

Darbenin etkisiyle takla atarak yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil, alt geçit duvarına çarparak durdu.

Kazada otomobilden fırlayan kadın, aracın altında kalıp yaşamını yitirdi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Eyüp Cıtalcı ile Sühe El Cesim ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı.

Tedavileri devam ediyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Eyüp Cıtalcı ile Sühe El Cesim, çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Sağlık ekiplerine saldırdı

Kimliği belirlenemeyen bir diğer yaralı, sağlık ekiplerinin tedavi girişimini kabul etmedi.

Öfkelenen ve sağlık ekiplerine saldırıda bulunan yaralı, kaçarak kayıplara karıştı.

Tabanca ve mermi bulundu

Şüphe üzerine takla atan otomobil incelemeye alındı.

Arama sırasında araç içerisinde bir tabanca ve yola saçılmış çok sayıda mermi bulundu.

Yol trafiğe kapandı

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.

Olay yeri incelemesi ve otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yol, yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

İnceleme başlatıldı

Sağlık ekiplerine saldıran ve ardından kayıplara karışan şüpheli kadının kimliğinin belirsizliği sürüyor.

Polis ekipleri kaza ve araçtaki silah ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)