Kubbesi uzaktan kumanda ile açılıp kapanan camide, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan klimalara gerek kalmıyor. Vatandaş, cuma günleri bu camiye akın ediyor.

Bursa Nilüfer’e bağlı Beşevler Mahallesinde bin 250 metrekare alan üzerine mini bir külliye şeklinde inşa edilen Safa Camii'nin, açılıp kapanan bir kubbesi var.

Cami, bilhassa yaz aylarında cuma namazlarında büyük ilgi görüyor.

KUBBESİ AÇILIP KAPANAN CAMİ

Ortadoğu ve modern mimarî örneklerini taşıyan caminin kubbe kısmınının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanıyor. Caminin aydınlatmasında led ampuller kullanılırken, enerji tasarrufu için klima bulunmuyor.

KLİMASIZ ORTAMDA, SERİN BİR ŞEKİLDE İBADET EDİYORLAR

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs sebebiyle mabetler bir müddet kapatılmıştı. Camiler tekrar ibadete açılırken, bazı kurallar geçerli hale getirildi. Camilere maskesiz girilmediği gibi, aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına uyularak namaz kılmak mecburi hale getirildi.

Bursa'da kubbesi açılan camide klimaya gerek yok VİDEO

120 METREKARELİK ALAN AÇILABİLİYOR

Bu kuralların haricinde namaz sırasında klimalarında açılmama kararı alındı. Sıcak yaz günlerinde cemaatin yoğun olduğu cuma namazında vatandaşlar Safa Camii’ne akın etti. Kubbesinin 120 metrekarelik alanı uzaktan kumandayla açılan camide cemaat ferah ferah namaz kılıyor.

ENERJİ TASARRUFU DA SAĞLIYORLAR

Cemaatin kubbesi açılan camide namaz kılmaktan çok memnun olduğunu belirten cami imamı Ali Sevimli, "Klimaların camilerde çalışması yasak, zaten bizim camimizde klima kullanılmıyor. Yapıldığı günden beri camimize klima taktırmadık. Enerji tasarrufu ve hava cereyanını sağlamak için kubbeyi açıyoruz. Hem tasarruf hemd e doğal bir ortam olduğu için vatandaşlarımız bu durumdan çok memnun" ifadesinde bulundu.





























