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    Bursa’da mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı

    Doğa yürüyüşüne çıkan 3 dağcıdan biri kayalıklardan aşağı düştü. Ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılan dağcı, hastanede tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 17:25
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    Bursa’da mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı

    3 dağcı arkadaştan 34 yaşındaki Fehmi Gümüş, Bursa’nın Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi‘nde 200 metre rakımlı Bayraktepe mevkisinde ayağı kayarak, boşluğa düştü.

    YARALANAN DAĞCI İÇİN NEFES KESEN OPERASYON

    Diğer arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Halat ve sedyelerle uzun uğraşlar sonu yaralı dağcı, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

    Bursa’da düştüğü yerde mahsur kalan dağcı kurtarıldı İZLE

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Ayak ve kolundan yaralanan dağcı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İki dağcıdan yaralı olan ekipler tarafından sedyeyle indirilirken, diğeri de yine ekipler tarafından halatla indirildi.

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    Bursa’da mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı #5

    Bursa’da mahsur kalan dağcı nefes kesen operasyonla kurtarıldı #6

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